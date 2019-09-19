DxOMark изменила критерии оценки камер смартфонов: детали

В связи с появлением большого ассортимента камер смартфонов с тремя и более модулями, специалисты фотолаборатории DxOMark придумали новый способ оценки качества съемки. С помощью специального алгоритма будут составляться рейтинги новых участников тестирования.

Как оценивались камеры смартфонов раньше? Классическое тестирование DxOMark с помощью компьютерных алгоритмов оценивает качество фотосъемки конкретного устройства по следующим параметрам: цветопередача, экспозиция, уровень шума, детализация, блики, сообщает Tech Crunch.

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Новые критерии оценки. Теперь же испытания будут включать еще несколько новых тестов: качество съемки с учетом максимального угла охвата изображения, а также съемка в условиях крайне низкой освещенности для оценки алгоритма работы "ночных режимов", которые стали включать производители смартфонов в штатное программное обеспечение флагманов.



Пример оценки фото DxOMark

Качество широкоугольных фотографий будут оценивать по следующим критериям: уровень искажения, детализация по всему кадру, хроматические аберрации – все эти детали не так просто исправить при дальнейшей ретуши.

Как это повлияет на смартфоны? Новые смартфоны, которым предстоит принять участие в тестах DxOMark, ожидает серьезное испытание. Мнение специалистов этой компании признается во всем мире, и появление дополнительных оценочных факторов для флагманских устройств может стать критическим.

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