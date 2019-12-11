Европа отправит в космос экспериментального уборщика космического мусора

На низкой околоземной орбите летает более 3000 отключенных спутников и десятки миллионов мелких обломков. Каждый фрагмент движется с огромной скоростью. Эти фрагменты "космического мусора" могут представлять угрозу как для МКС, так и для астронавтов, работающих на орбите.

В Европейском космическом агентстве (ESA) решили взяться за решение этой проблемы и планируют запустить на орбиту специальный четвероногий зонд, который испытывают для очистки ее от мусора.

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Миссия "Чистый космос"

В рамках миссии, получившей название ClearSpace-1, ESA отправит на орбиту экспериментального, четвероногого работа обниматора (по крайней мере так его уже назвали в сети). Он сможет поймать своими манипуляторами какой-то из мертвых спутников и затянуть его в камикадзе-полет к Земле.

Проблема космического мусора

С каждым годом количество мусора на орбите растет. С учетом нескольких проектов по созданию созвездия спутников, в ближайшие десятилетия их количество увеличится в разы. А реальных попыток решить эту проблему пока нет.

Старт миссии

Сейчас запуск ClearSpace-1 запланирован на 2025 год. Цель робота уборщика – объект под названием Vespa. В 2013 году его забросил на высоту 800 километров аппарат Vega. Весит этот конический обломок около 100 килограммов.

Цена такой одноразовой миссии составит около 133 миллионов долларов. Очень не дешевый орбитальный клининг, следовательно ESA точно нужно задуматься над способом удешевления этого процесса.

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