Где самый дешевый мобильный интернет в мире: Украина в топ-4

Украина попала в перечень стран с самым дешевым мобильным интернетом. Наша страна заняла четвертое место после Индии, Кыргызстана и Казахстана.

В Worldwide mobile data pricing оценили стоимость услуг передачи данных в 230 странах.

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Первое место среди стран с самым дешевым мобильным интернетом занимает Индия. Средняя цена одного гигабайта мобильных данных здесь стоит 0,26 доллара.

Среди стран СНГ Кыргызстан занимает второе место в рейтинге. Средний показатель в этой стране – 0,27 доллара. Третье место занял Казахстан с стоимостью 0,49 доллара за гигабайт интернета.

На четвертом месте – Украина. Стоимость мобильного интернета в нашей стране составляет 0,51 доллара за гигабайт.

Наиболее дорогие мобильные данные в Зимбабве (средняя стоимость мобильного интернета 75 долларов за гигабайт) и Греции (около 33 долларов). Кроме того, дорого пользоваться мобильным интернетом в Швейцарии, Туркменистане, Гренландии, Португалии и Норвегии.



Перечень стран с самым дешевым мобильным интернетом

