Геймеры засветили полный список героев будущих дополнений Mortal Kombat 11

До релиза игры Mortal Kombat 11 осталось совсем мало времени и в сети появляется все больше утечек относительно новинки. К примеру, геймеры, которые уже получили доступ к файлам игры, поделились полным списком персонажей, которые должны появиться в будущих DLC.

Как сообщает vg247, виновником новой утечки стало издание для Nintendo Switch. Именно в его файлах геймеры обнаружили имена бойцов, которые могут появиться в будущем.

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Сначала в сеть выложили только список, но позже, чтобы подтвердить подлинность находки, и скриншоты. Снимок, впрочем, доказывает лишь то, что эти данные действительно существуют, а вот их правдивость все равно остается под вопросом. Не исключено, что информация осталась от предыдущих сборников и уже потеряла актуальность.

Трейлер игры Mortal Kombat 11 – смотрите видео

Вот список новых героев, который обнаружили пользователи:

Шан Цунг Джокер Ночной волк Терминатор Синдел Спаун Эш Фуджин Шива

Пока, конечно, не стоит принимать эти сведения на веру.

Журналисты, к слову, допускают, что NetherRealm найдет чем удивить пользователей и добавит героев, которые не засветились в файлах.

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