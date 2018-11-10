Google Chrome поможет сохранить Вам деньги: какое важное нововведение предусмотрено в браузере

В новой версии мобильного браузера Google Chrome, релиз которого под номером 71 состоится в декабре, появится функция безопасности, которая поможет пользователям не совершать случайные расходы.

Так, в мобильном Chrome 71 будет специальная система, предупреждающая пользователя о сайтах, пытающихся списать средства с его мобильного счета путем разного рода хитростей, пишет The Verge.

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Это, прежде всего, касается сервисов мобильной связи, которые могут взимать дополнительные платежи, не давая в то же время пользователям полную информацию о той или иной услуге.

По данным Google, ежемесячно миллионы пользователей Chrome сталкиваются со страницами, содержащими запутанные или неполные сведения о платной услуге.



Вскоре Google Chrome будет предупреждать, что, заходя на некоторые сайты, вы можете остаться без денег

Чтобы не попасть в "черный список", владельцам таких ресурсов следует убедиться, что их посетители получают достаточное количество информации о услуге и платеже, на которые они соглашаются.

То есть, условия и цены должны быть четко расписаны и донесены до пользователя, а не скрыты методом размещения серого текста на светлом фоне или мелкого шрифта где-нибудь в самом конце страницы. Также такая информация не должна вводить пользователя в заблуждение.

Напомним, недавно Google Chrome обновился до версии 69. Одним из нововведений стало то, что браузер будет блокировать сайты, которые не обновили свои сертификаты безопасности.