Huawei имеет "секретный" доступ к мобильным сетям в мире, – советник Трампа

Китайский технологический гигант Huawei имеет доступ к данным, которые передают через мобильные сети. Такие сети производитель установил по всему миру. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Как передает "Интерфакс-Украина", американские спецслужбы убеждены, китайская компания имеет доступ к этим данным уже больше чем десять лет.

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"У нас есть доказательства, что у Huawei есть секретный доступ к чувствительным персональным данным в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру", – сказал О'Брайен.

Что говорят в Huawei

Представитель Huawei эти обвинения американских властей опровергает. Он подчеркивает, что ни один работник компании не имеет доступа к этим данным, без согласия оператора. Если же кто-то попытался бы получить такой доступ, то это сразу бы обнаружили и применили бы соответствующие ограничения.

"Законный порядок доступа к данным строго регламентирован. Ни один сотрудник Huawei не имеет права на доступ к сетям без явно выраженного согласия оператора сети", – сказал он.

Скандал Huawei и США

Весной 2019 года США внесла Huawei в "черный список" поставщиков, а президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям вести торговлю с китайским вендором без получения специальной лицензии. Тогда производителя тоже обвинили в шпионаже против американской власти.

Впоследствии большинство ограничений были сняты. Однако, оставили в силе запрет на покупку иностранного оборудования. А ряду американских компаний по-прежнему будет необходима специальная лицензия для торговли с Huawei.

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