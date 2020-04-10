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Huawei представила сверхбыструю беспроводную зарядку для смартфонов

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Скоростная беспроводная зарядка / Huawei

Компания Huawei расширила ассортимент фирменных аксессуаров выпуском беспроводной зарядной док-станции с выходной мощностью 40 Вт. Кроме оригинального дизайна, ее особенностью стала продвинутая система охлаждения.

Аксессуар выполнен в форме вертикальной подставки с углом наклона в 60 градусов. Корпус устройства изготовлен из алюминия и оснащен активной системой охлаждения, которая предотвращает перегрев. Рабочая площадка гаджета покрыта глянцевой стеклянной панелью, рассказывает Gizchina.

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Другие особенности зарядки Huawei

Внутри инженеры Huawei разместили двойную катушку с большим индукционным диапазоном и поддержкой максимальной мощности зарядки в 40 Вт. Актуальный заряд смартфона отображается с помощью светодиодных индикаторов.

Еще одной новинкой Huawei в сегменте зарядных устройств стал блок питания с двумя портами USB (Type-A и Type-C), что поддерживает максимальную выходную мощность в 65 Вт. Его электронные компоненты изготовлены с применением нитрида галлия, что обеспечивает высокий уровень теплоотдачи и значительно больший срок эксплуатации при регулярной работе под нагрузкой.


Блок питания с двойным USB портом

Цена

Стоимость беспроводной док-станции составляет 39 долларов, а за зарядное устройство компания установила ценник в 35 долларов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Huawei
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