Huawei вскоре представит планшет, не боящийся воды

Компания Huawei во время презентации 31 октября представит не только флагманский смартфон Honor Magic 2. Теперь стало известно, что под брендом Honor готовит к выходу 8-дюймовый планшет Waterplay.

Об этом информирует Gizchina.

Планшет тоже представят 31 октября. Одним из главных преимуществ новинки будет защита от воды по стандарту IP67. То есть пользователь может даже погружать устройство под воду на короткий срок.

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Как известно, в линейке Honor уже есть 10-дюймовая модель Waterplay. Она работает на процессоре Kirin 659 в паре с 3 или 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 или 64 ГБ. Емкость ее аккумулятора составляет 6660 мАч.

Анонс презентации Honor

О модели Honor Waterplay 8 пока известно немного. По предварительной информации, новинка будет работать на процессоре Kirin 710. Остальные характеристики откроют во время презентации.

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