Hubble "поймал" невероятное звездное скопление: фото

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Messier 75
Messier 75 / NASA

Орбитальный телескоп Hubble передал на Землю новый невероятный снимок уголков Вселенной. В этот раз на фото попало шаровое скопление Messier 75 (другое название M 75).

Эта звездная агломерация располагается в созвездии Стрельца на расстоянии примерно 67 000 световых лет от нас.

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Что известно о шаровых скоплениях? Галактики содержат большое количество светил. Такие объекты тесно связаны гравитацией и вращаются вокруг галактического центра, как спутник. Интересно, что шаровые скопления включают некоторые из самых ранних звезд, появившихся в галактике.


Новое фото Hubble 

Что известно о скоплении Messier 75? Messier 75 отличается очень высокой плотностью звездного скопления. В "сердце" этой структуры сосредоточены примерно 400 тысяч светил. Светимость скопления в 180 000 раз превышает светимость нашего Солнца.

Скопление открыто Пьером Мешеном еще в 1780 году. А обнародованный снимок получен с помощью камеры Advanced Camera for Surveys на борту Hubble.

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Теги: Новости Техно Техно Hubble Космос
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