Украинцы смогут пользоваться интернетом на борту самолетов
Украинцы смогут пользоваться услугами интернет во время полета, даже если будут находиться на борту самолетов. Такое решение приняли во время заседания Кабинета Министров.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.
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Есть несколько методов, чтобы обеспечить интернет в самолетах:
- Это может быть технология Air-to-Ground. На земле устанавливают базовые станции (можно использовать существующие вышки операторов). А на самолете размещают антенну и модем.
- Еще один вариант – спутниковый интернет. Есть несколько различных спутниковых провайдеров, предоставляющих доступ в интернет для пассажиров самолетов.
Как это будет работать в Украине
Гончарук не уточнил как именно заработает услуга. Но можем предположить, что выберут первый вариант. Как известно, весной 2019 года правительство поручило Государственному космическому агентству использовать радиолокационную станцию 5Н86 "Днепр" в Мукачево, чтобы обеспечить доступ к интернету в самолетах.
В пояснительной записке указали, что речь идет о внедрении технологии ESOMPs (спутниковая радиосвязь с использованием наземных станций на подвижных платформах) и доступе к интернету в самолетах.
Интернет в самолетах МАУ
Вероятно, вскоре услуга станет доступной для пассажиров авиакомпании МАУ. Еще в феврале 2019 года в компании заявляли, что их самолеты Boeing 777-200ER технически готовы к запуску Wi-Fi на борту.
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