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Украинцы смогут пользоваться интернетом на борту самолетов

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Украинцы смогут пользоваться интернетом в самолетах / cheatsheet.com

Украинцы смогут пользоваться услугами интернет во время полета, даже если будут находиться на борту самолетов. Такое решение приняли во время заседания Кабинета Министров.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

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Есть несколько методов, чтобы обеспечить интернет в самолетах:

  • Это может быть технология Air-to-Ground. На земле устанавливают базовые станции (можно использовать существующие вышки операторов). А на самолете размещают антенну и модем.
     
  • Еще один вариант – спутниковый интернет. Есть несколько различных спутниковых провайдеров, предоставляющих доступ в интернет для пассажиров самолетов.

Как это будет работать в Украине

Гончарук не уточнил как именно заработает услуга. Но можем предположить, что выберут первый вариант. Как известно, весной 2019 года правительство поручило Государственному космическому агентству использовать радиолокационную станцию 5Н86 "Днепр" в Мукачево, чтобы обеспечить доступ к интернету в самолетах.

В пояснительной записке указали, что речь идет о внедрении технологии ESOMPs (спутниковая радиосвязь с использованием наземных станций на подвижных платформах) и доступе к интернету в самолетах.

Интернет в самолетах МАУ

Вероятно, вскоре услуга станет доступной для пассажиров авиакомпании МАУ. Еще в феврале 2019 года в компании заявляли, что их самолеты Boeing 777-200ER технически готовы к запуску Wi-Fi на борту.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Интернет Новости Техно Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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