Из-за утечки гелия iPhone "начали странно себя вести"

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iPhone вышли из строя из-за гелия
iPhone вышли из строя из-за гелия / technokrata.hu

В одной из больниц Чикаго при подключении аппарата для МРТ произошла утечка гелия, который вывел из строя iPhone и Apple Watch. Интересно, что устройства на Android работали без изменений.

Об этом пишет 9to5mac.com.

Так, системный администратор клиники Эрик Вуладридж сначала предположил, что причиной отключения устройств стали электромагнитные волны.

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"Моя первая мысль заключалась в том, что МРТ должна излучать какую-то электромагнитную волну, и в этом случае у нас могло появиться много проблем. Но Android-смартфоны не пострадали, и медицинская электроника в больнице работала нормально", – вспоминает Вуладридж.

Так почему iPhone вышли из строя

Он отметил, что поведение гаджетов Apple "было довольно странным" – большинство из них были полностью неработоспособны. Даже когда устройства попытались зарядить на экране ничего не появилось. При этом некоторые устройства таки работали, но были проблемы с сетью.

В результате Вуладридж пришел к выводу, что все произошло из-за утечки гелия во время испытаний МРТ.

Дело в том, что процессоры Apple используют для работы так называемые MEMS-осцилляторы – это устройства, которые отвечают за распределение задач процессора во времени. Атомы гелия настолько малы, что попадают в осциллятор и препятствуют нормальному функционированию микрочипов.

В Apple пользователям "поломанных" девайсов предлагают оставить их на неделю, не заряжая, и проблема исчезнет.

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Теги: Техно Apple Смартфоны iPhone
Источник: Техно
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