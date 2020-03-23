Экономический кризис из-за коронавируса: как уменьшить его последствия

Стремительное распространение коронавируса и жесткие ограничения, введенные по всему миру, спровоцируют экономический кризис. И чем дольше будут продолжаться эти ограничения, тем более серьезные будут последствия.

СЕО украинской IT-компании YouControl Сергей Мильман рассказал Техно 24, что меньше всего от кризиса пострадают те компании, которые привыкли быстро меняться и адаптироваться к новым условиям.

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Мильман считает, что разрушительных последствий кризиса можно избежать. Для этого эксперт советует применить такие шаги.

Нужно отказаться от сценария "панического карантина". Блокировка транспортного сообщения приведет к коллапсу и еще большей смертности. Поэтому надо дать возможность людям передвигаться, но регулировать их количество и позаботиться о безопасности.

Обеспечить аптеки средствами защиты: респираторами, масками, медицинскими средствами.

Нужно дать жизнеспособные инструкции, потому что сейчас рекомендации Минздрава не работают, их физически сложно воплотить.

Украина не выйдет из кризиса без международной помощи. Поэтому разговоры об остановке сотрудничества с МВФ опасны.

Поддержать бизнес, предоставить налоговые каникулы или ввести временный мораторий на уплату налогов. Если этого не сделать, расходы госбюджета на биржу труда существенно увеличатся.

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