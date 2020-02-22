Эксцентричный миллионер готов выложить за Nintendo Play Station почти 400 тысяч долларов

На прошлой неделе в интернете активно обсуждали новость об открытии торгов за уникальный лот – редкую консоль Nintendo Play Station. Битва кошельков за коллекционный предмет началась с чрезвычайной, казалось бы, суммы в 15 000 долларов. За несколько часов она выросла до 31 000 долларов.

Сейчас цена уникальной приставки на платформе heritage auctions составляет 300 тысяч долларов, а самая большая ставка (которая, скорее всего, и выиграет аукцион) – 360 тысяч долларов.

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Кто готов купить приставку за такую сумму

Загадочным богачом оказался Палмер Лаки – изобретатель VR-шлема Oculus Rift. Личное состояние инженера оценивается в 700 миллионов долларов, а сам он известен как владелец одной из самых богатых коллекций видеоигровых консолей.

Все потому что у меня есть самая большая коллекция игровых консолей, а сам я горю идеей хранить и представлять историю видеоигр. Доведенный до ума VR наверняка предоставит пользователям уникальный опыт, но такие вещи мы тоже обязаны хранить в рабочем и функциональном состоянии. Публичный доступ к моей коллекции

– это вопрос времени, отметил Лаки.

Он также рассказал, что уже скоро собирается открыть самый технологичный музей видеоигр, где будут представлены оригинальные копии приставок.



Nintendo Play Station – по сути предыдущая версия первой консоли Sony PlayStation

До конца аукциона осталось еще 14 дней. Кто знает, может быть, за это время появится еще один эксцентричный миллионер, готовый выложить целое состояние, чтобы нанести удар по мечте Палмера Лаки.

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