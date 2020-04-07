Электромобили Tesla будут стартовать с места еще быстрее

Tesla работает над новой версией режима Launch Mode, которая получит режим под названием "Вне гепарда" ("Cheetah stance"). Эта функция позволит запустить адаптивную подвеску из состояния покоя, прижав переднюю ось автомобиля до земли.

В прошлом году Tesla разработала новую адаптивную пневматическую подвеску для своих дорогих комплектаций Model S и Model X. Она должна была обеспечивать особую мягкость движения хайвеев или при использовании автопилота и повышать управляемость во время более динамичного вождения, рассказывает Electrek.

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Новая функция "Вне гепарда"

Сейчас же Tesla собирается дополнить эту подвеску дополнительной функцией. Компания занялась обновлением режима Launch Mode, который позволит электромобилям компании – Model S и Model X с обновлением Raven – стартовать в полную силу.

Для улучшения силы тяги, адаптивная подвеска принимает "позу гепарда" (опускает переднюю ось) и регулирует амортизацию,

– говорится в описании функции.

Новая версия режима Launch Mode пройдет испытания среди ограниченной группы владельцев электромобилей, по программе раннего доступа. Они станут фокус-группой и компании расскажут о своих впечатлениях от функции "Cheetah stance". Когда она появится у других пользователей пока не ясно.

Компания пока не раскрывает данных о том, как новый режим повлияет на ускорение автомобиля с места. Стоит отметить, что наиболее "заряженные" версии Tesla и сегодня разгоняются до 100 км менее, чем за 4 секунды.

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