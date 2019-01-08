Как будет выглядеть игровая приставка Mad Box от авторов игры Project CARS: фото

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Как будет выглядеть игровая приставка Mad Box
Как будет выглядеть игровая приставка Mad Box / Фото из свободных источников

Вскоре собственную игровую консоль планируют выпустить создатели игрового симулятора Project CARS. Глава Slightly Mad Studios Иэн Белл анонсировал приставку Mad Box и теперь в сети появились первые изображения новинки.

Об этом сообщает 4PDA.

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Дизайн у приставки действительно сумасшедший: корпус выполнен в виде округлой буквы М с настройкой подсветки и фирменным логотипом Slightly Mad Studios на боковой крышке.

Ранее Белл пообещал пользователям 4K и VR в 60 FPS, а создателям игр – бесплатный движок для разработки. Подробностей о начинке он не раскрыл, но отметил, что хочет, чтобы компоненты консоли отвечали компьютерам класса "хай-энд" через два года.

Mad Box
Консоль Mad Box получит интересный дизайн

При этом, по словам руководителя студии, цена его детища будет конкурентоспособной. Если планы Белла сбудутся, консоль может появиться в продаже уже в течение ближайших трех лет. Когда именно – пока не сообщается.

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Теги: Техно Игры Гаджеты
Источник: Техно
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