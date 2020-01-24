Как выглядит самый маленький в мире телефон-жабка: фотосравнение

В Китае поступил в продажу миниатюрный телефон LONG-CZ J9. Он имеет вид классического кнопочного телефона-раскладушки, только значительно меньшего стандартных моделей.

Как передает издание gagadget.com, вес телефона LONG-CZ J9 составляет всего 18,5 граммов.

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Чем интересен

LONG-CZ J9 оснащен монохромным OLED-дисплеем с диагональю 0, 66 дюйма и разрешением 128х160 пикселей. Он работает на процессоре Spreadtrum SC6531 с 64 МБ оперативной памяти. Встроенного хранилища здесь предусмотрено 64 МБ.



Миниатюрный телефон LONG-CZ J9, сравнение

Телефон получил модуль Bluetooth 3.0, порт microUSB. Емкость аккумулятора составляет 300 мАч, что обеспечивает 4-5 часов работы устройства в режиме разговора.

Цена

На китайском рынке стоимость LONG-CZ J9 составляет 22 доллара, то есть около 530 гривен. Его можно приобрести в черном, белом, желтом, красном, золотом и синем цветовых вариантах.

Телефон LONG-CZ J9 доступен в 6 цветах

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