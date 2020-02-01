Когда полнолуние в феврале в Украине: дата
9 февраля 2020 украинцы смогут наблюдать полную Луну. А уже с 11 февраля Луна перейдет в спадающую стадию.
Фаза Луны, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется – полная Луна – выглядит как яркий правильный диск.
Интересно:
Точно момент Полнолуния рассчитывают в астрономии, и это только один день в месяц. Данное явление в Украине можно будет наблюдать 9 февраля 2020 года.
Что нельзя делать в полнолуние
- Спать с открытыми окнами. Яркая Луна вызывает необоснованное чувство тревоги, что провоцирует бессонницу.
- Запрещены любые манипуляции с организмом. В этот период организм наиболее чувствителен и плохо переживает любые вмешательства.
- Убирать дом. Полнолуние – период хаоса, поэтому уборка не будет очень продуктивной.
Полная Луна 2020 года / Фото: Getty images
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