Когда полнолуние в феврале в Украине: дата

9 февраля 2020 украинцы смогут наблюдать полную Луну. А уже с 11 февраля Луна перейдет в спадающую стадию.

Фаза Луны, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется – полная Луна – выглядит как яркий правильный диск.

Интересно:

Точно момент Полнолуния рассчитывают в астрономии, и это только один день в месяц. Данное явление в Украине можно будет наблюдать 9 февраля 2020 года.

Что нельзя делать в полнолуние

Спать с открытыми окнами . Яркая Луна вызывает необоснованное чувство тревоги, что провоцирует бессонницу.

. Яркая Луна вызывает необоснованное чувство тревоги, что провоцирует бессонницу. Запрещены любые манипуляции с организмом . В этот период организм наиболее чувствителен и плохо переживает любые вмешательства.

. В этот период организм наиболее чувствителен и плохо переживает любые вмешательства. Убирать дом. Полнолуние – период хаоса, поэтому уборка не будет очень продуктивной.



Полная Луна 2020 года / Фото: Getty images​