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Когда полнолуние в феврале в Украине: дата

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Полнолуние в Украине, февраль 2020 / Getty images

9 февраля 2020 украинцы смогут наблюдать полную Луну. А уже с 11 февраля Луна перейдет в спадающую стадию.

Фаза Луны, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется – полная Луна – выглядит как яркий правильный диск.

Интересно:

Точно момент Полнолуния рассчитывают в астрономии, и это только один день в месяц. Данное явление в Украине можно будет наблюдать 9 февраля 2020 года.

Что нельзя делать в полнолуние

  • Спать с открытыми окнами. Яркая Луна вызывает необоснованное чувство тревоги, что провоцирует бессонницу.
  • Запрещены любые манипуляции с организмом. В этот период организм наиболее чувствителен и плохо переживает любые вмешательства.
  • Убирать дом. Полнолуние – период хаоса, поэтому уборка не будет очень продуктивной.

Повний Місяць
Полная Луна 2020 года / Фото: Getty images​

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Теги: Техно Космос Луна
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