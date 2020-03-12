Коронавирус в Украине: как повлияет на рынок техники и будут ли дорожать смартфоны

Эпидемия коронавируса несет угрозу не только для нашего здоровья и жизни, но и оказывает пагубное влияние на экономику. Эксперты уже предостерегают – впереди серьезный экономический кризис. В частности, специалисты считают, что эпидемия может привести к росту стоимости смартфонов и других девайсов, даже их дефицита.

Техно 24 пообщался с компаниями-производителями, которые представлены на украинском рынке и спросили, стоит ли пользователям волноваться.

Может заинтересовать Карантин в Украине 2020: как работать дома и не потерять производительность

Дефицит смартфонов: почему может возникнуть

В Китае сосредоточено много заводов, где производят детали для техники или собирают сами продукты. Там изготавливают смартфоны не только китайских брендов (как, например, Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo и другие), но и девайсы для Apple, Samsung, Nokia др.

Из-за вспышки коронавируса производство в Китае пришлось сократить. Поэтому очевидно, что эта ситуация повлияет на выпуск устройств по всему миру. Строительство и переоборудование новых заводов не выход – это займет определенное время и средства.

Кстати, это касается не только смартфонов. Почти все комплектующие для ноутбуков ПК, для автомобильной промышленности, тоже производят в Китае.

Что говорят производители

Много компаний, имеющих представительство в Украине, пока не готовы комментировать эту ситуацию.

В Huawei (компания является одним из ключевых игроков на рынке смартфонов в Украине) успокаивают, что сейчас проблем с поставкой смартфонов нет. Также там говорят, что ситуация с коронавирусом пока никоим образом не влияет на ценообразование, а следовательно, и удорожание техники.

Полезно Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты

"Компания Huawei в Украине не заметила каких-то серьезных задержек в поставках товара из-за коронавируса. В компании развита система бизнес-планирования и логистики", – сказал директор по продажам Huawei CBG Украина, Владимир Сорокин.



В Huawei – позитивный прогноз

В Vivo (компания открыла представительство в Украине в прошлом году) не так позитивно настроены. Маркетинг-директор Vivo в Украине Чженьпен Ван говорит, что вспышка коронавируса стала непредсказуемым явлением и уже повлиял на многие отрасли.

"Более 80% мировых производителей смартфонов размещены в Китае. Производство смартфона зависит не только от работы завода, но и от производителей запчастей, аксессуаров. Поэтому многие бренды уже столкнулись с риском недостатка товара", – пояснил Чженьпен Ван.



Vivo пока не имеет дефицита смартфонами

При этом он успокаивает, что этот риск временный. Уже сейчас в Китае много заводов возобновили работу и увеличивают скорость и эффективность производства. Vivo пока нет дефицита смартфонов в Украине, ведь на ранних этапах компания получила достаточно товара, а на заводе были в резерве запасные части.

К теме Из-за коронавируса отменяют техно презентации и выставки: список событий

Что касается стоимости смартфонов, то маркетинг-директор Vivo в Украине признает, что ситуация с коронавирусом имеет определенное влияние на ценообразование устройств. Однако, стоимость смартфонов Vivo не будет хаотично меняться:

Мы всегда делаем продукты, учитывая потребности пользователей. И наши цены базируются на рыночном и потребительском спросе. Поэтому сейчас в Украине цены повышаться не будут

Кстати, Vivo пожертвовала около 4,3 миллиона долларов Благотворительной организации в провинции Хубэй для предотвращения и контроля эпидемии коронавируса.

В интернет-магазине Allo заметили, что поставки техники из Китая задерживаются, на некоторые совсем заморожены и ждут, чем закончится эта ситуация. А дефицит может вызвать рост стоимости некоторых товаров. И даже если техника подорожает, то рост будет несущественным.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно