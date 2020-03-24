Lifecell насчитывает абонентам-медикам бесплатные минуты и гигабайты

Мобильный оператор lifecell с 22 марта начал начислять медицинским работникам бесплатные 20 гигабайт интернета и 1500 минут для звонков на городские и мобильные номера по всей стране.

Сейчас минуты и гигабайты начисленные почти 6000 медицинским работникам. Об этом говорится на официальной странице lifecell в фейсбуке.

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Абоненты lifecell, которые оказывают первичную медицинскую помощь, для того, чтобы получить свои гигабайта и минуты, должны:

набрать *440*3# и ожидать подтверждения регистрации запроса;

или заполнить онлайн-форму.

Минуты и гигабайты будут начислены после того, как номер проверит Национальная служба здоровья Украины.



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