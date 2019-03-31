Лунный календарь на апрель 2019
Лунный календарь на апрель 2019 года составлен на основе специальных вычислений, учитывая его положение в конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Так, в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом влияния Луны на ваше самочувствие.
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|1 апреля
|Убывающая луна
|15,16 день
|2 апреля
|Убывающая луна
|16,17 день
|3 апреля
|Убывающая луна
|17,18 день
|4 апреля
|Убывающая луна
|18,19 день
|5 апреля
|Убывающая луна
|19 день
|6 апреля
|Убывающая луна
|19,20 день
|7 апреля
|Убывающая луна
|20,21 день
|8 апреля
|Третья четверть
|21,22 день
|9 апреля
|Убывающая луна
|22,23 день
|10 апреля
|Убывающая луна
|23,24 день
|11 апреля
|Убывающая луна
|24,25 день
|12 апреля
|Убывающая луна
|25,26 день
|13 апреля
|Убывающая луна
|26, 27 день
|14 апреля
|Убывающая луна
|27,28 день
|15 апреля
|Убывающая луна
|28,29 день
|16 апреля
|Новая луна
|29, 1, 2 день
|17 апреля
|Растущая луна
|2,3 день
|18 апреля
|Растущая луна
|3,4 день
|19 апреля
|Растущая луна
|4,5 день
|20 апреля
|Растущая луна
|5,6 день
|21 апреля
|Растущая луна
|6,7 день
|22 апреля
|Растущая луна
|7,8 день
|23 апреля
|Растущая луна
|8,9 день
|24 апреля
|Растущая луна
|9, 10 день
|25 апреля
|Растущая луна
|10,11 день
|26 апреля
|Растущая луна
|11, 12 день
|27 апреля
|Растущая луна
|12, 13 день
|28 апреля
|Растущая луна
|13,14 день
|29 апреля
|Растущая луна
|14,15 день
|30 апреля
|Растущая луна
|15, 16 день
|31 апреля
|Полная луна
|16,17 день
Влияние Луны
Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.
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Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны до другого. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и посреди дня – именно поэтому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луна.
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