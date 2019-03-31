Лунный календарь на апрель 2019 года составлен на основе специальных вычислений, учитывая его положение в конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Так, в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом влияния Луны на ваше самочувствие.

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Лунный календарь на апрель 1 апреля Убывающая луна 15,16 день 2 апреля Убывающая луна 16,17 день 3 апреля Убывающая луна 17,18 день 4 апреля Убывающая луна 18,19 день 5 апреля Убывающая луна 19 день 6 апреля Убывающая луна 19,20 день 7 апреля Убывающая луна 20,21 день 8 апреля Третья четверть 21,22 день 9 апреля Убывающая луна 22,23 день 10 апреля Убывающая луна 23,24 день 11 апреля Убывающая луна 24,25 день 12 апреля Убывающая луна 25,26 день 13 апреля Убывающая луна 26, 27 день 14 апреля Убывающая луна 27,28 день 15 апреля Убывающая луна 28,29 день 16 апреля Новая луна 29, 1, 2 день 17 апреля Растущая луна 2,3 день 18 апреля Растущая луна 3,4 день 19 апреля Растущая луна 4,5 день 20 апреля Растущая луна 5,6 день 21 апреля Растущая луна 6,7 день 22 апреля Растущая луна 7,8 день 23 апреля Растущая луна 8,9 день 24 апреля Растущая луна 9, 10 день 25 апреля Растущая луна 10,11 день 26 апреля Растущая луна 11, 12 день 27 апреля Растущая луна 12, 13 день 28 апреля Растущая луна 13,14 день 29 апреля Растущая луна 14,15 день 30 апреля Растущая луна 15, 16 день 31 апреля Полная луна 16,17 день

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.

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Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны до другого. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и посреди дня – именно поэтому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луна.

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