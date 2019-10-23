В Instagram исчезнут фильтры с масками красоты, провоцирующие психическое расстройство

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Маску Инстаграм пластика лица удалят – причина
В Instagram исчезнут фильтры с масками красоты / yahoo.com

Социальная сеть Instagram решила отказаться от масок красоты, которые создают эффект будто пользователь перенес пластическую операцию. Всего в прошлом году маски, которые меняют лицо использовали более миллиарда человек.

Как информирует The Independent, платформа дополненной реальности Spark AR, которая создает фильтры, заявила, что удалит все эффекты, имитирующие изменения как после пластики, из галереи Instagram.

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Почему отказываются? Компания провела исследование за 2018 год и выяснила, что такие фильтры приводят к явлению, которое называется "телесное дисморфичное расстройство Snapchat". Это психическое расстройство, при котором человек очень встревожен из-за некоторых даже незначительных дефектов лица и тела.

via GIPHY

Еще ранее исследования Американской академии пластической хирургии показало, что начиная с 2016 года пластические хирурги начать получать запрос на операции, которые помогали лучше выглядеть на селфи. В ходе опроса в 2017 году 55% хирургов рассказали, что делают пластику лица именно в "селфи-формате".

Особенно негативно маски могут влиять на психику подростков или детей.

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Теги: Техно Новости Техно Здоровье Интернет Психология Instagram
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