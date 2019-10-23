На Kickstarter представили "умный" бумажный самолетик Powerup 4.0: что он умеет

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На Kickstarter представили "умный" бумажный самолетик Powerup 4.0
На Kickstarter представили "умный" бумажный самолетик Powerup 4.0 / Скриншот с видео

На краудфандинговой площадке Kickstarter пользователи собрали более миллиона долларов на "умный" бумажный самолетик. Разработкой можно управлять со смартфона, она способна выполнять фигуры высшего пилотажа и развивать скорость до 32 км/ч.

Что известно о разработке? Набор Powerup разрабатывают с 2011 года, но если первый вариант просто позволял крепить электрические пропеллеры к бумажному самолетику, то Powerup 4.0 имеет блок управления, связанный со смартфоном и позволяет выполнять фигуры пилотажа, сообщает 4PDA.

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В отличие от предыдущих версий, новая не имеет встроенной камеры, зато оснащена акселерометром, гироскопом и микроконтроллером, которые компенсируют неудачные запуски, встречный ветер и изменение условий в полете.

В результате модуль можно использовать не только с бумажными самолетик, но и для авиамоделей весом до 20 грамм, выполненных из легких материалов вроде дерева или пластика. Подойдет даже лист салата.

Достаточно нажать кнопку на экране смартфона, чтобы автопилот сам выполнил бочку или мертвую петлю. Еще в приложении можно ознакомиться с аналитическими данными по окончании полета.

Технические характеристики Powerup 4.0

  1. Бортовая система контроля полета с автопилотом;
  2. Двойной двигатель и пропеллеры, которые обеспечивают скорость до 32 км/ч;
  3. Управление на расстоянии до 70 метров;
  4. Гироскоп и акселерометр;
  5. Аккумулятор: литий-полимерный, емкостью 150 мАч, обеспечивает работу в течение 10 минут, время заряда – 25 минут
  6. Зарядка 5 В через порт micro-USB;
  7. Длина: 220 мм;
  8. Вес: 19 граммов.

Презентация самолета Powerup 4.0 – смотрите видео​

Цена. При предварительном заказе самолет обойдется в 49 долларов (ориентировочно 1 200 гривен), планируемая розничная цена – 79 долларов (около 2 000 гривен), Pro вариант с посадочными приспособлениями и LED-подсветкой будет стоить 79 долларов при предварительном заказе и 129 долларов (около 3 200 гривен) в рознице.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Цены Разработки
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