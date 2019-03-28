Надежен ли гибкий дисплей Samsung Galaxy Fold: испытание на "живучесть"

Гибкие смартфоны появились в серийном производстве совсем недавно, поэтому у пользователей возникают логичные вопросы относительно их надежности. Вскоре после презентации флагманского Samsung Galaxy Fold южнокорейский производитель решил продемонстрировать "живучесть" гибкого дисплея новинки.

Как сообщает Gizchina, результаты испытания смартфона Samsung Galaxy Fold компания представила в формате видеоролика.

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Особенности тестирования. Для тестирования было использовано специальное оборудование, которое циклически слаживало и открывало смартфон. Весь процесс показан с разных ракурсов, что позволяет детально рассмотреть особенности конструкции аппарата.

Активация дисплея происходит еще до полного раскрытия, а его поверхность на линии сгиба остается ровной. В режиме смартфона зазор между половинками корпуса практически незаметен.

Испытания дисплея Samsung Galaxy Fold – смотрите видео

Насколько надежен гибкий дисплей Samsung? По заверениям производителя, продолжительность "жизни" гибкого экрана Samsung Galaxy Fold составляет не менее 200 тысяч циклов – то есть, около пяти лет при сотни сгибаний гаджета в день.

Дата выхода и цена. Старт продаж флагманского Samsung Galaxy Fold на базе процессора Snapdragon 855 ожидается во втором квартале 2019 года по цене от 1980 долларов (около 53 700 гривен).

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