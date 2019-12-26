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Наиболее недооцененные смартфоны 2019 года

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Смартфоны достойные вашего внимания / nxupdate

В 2019 году на рынок вышло очень много интересных смартфонов, некоторые из них пользовались популярностью, но часть покупатели просто не заметили. С бумом гибких смартфонов и засильем 5G это ни странно, но все же можно вспомнить достойные устройства, которые не пользовались популярностью в этом году.

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Ключевой особенностью смартфона стала самая быстрая на рынке зарядка в 65 Вт. Технология позволяет зарядить батарею на 4000 мАч на 100% за 35 минут.

Кроме неплохой батареи и отличной зарядки, смартфон также может похвастаться топовыми характеристиками: процессором Snapdragon 855+, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и экраном с частотой обновления 90 Гц, и все это по цене примерно 3799 юаней (12600 гривен) если заказывать смартфон из Китая.


Смартфон получил действительно высокие характеристики

LG G8X ThinQ

Изюминкой смартфона оказался чехол с дополнительным экраном, который позволяет реализовать много сценариев управления. Также смартфон может похвастаться разъемом 3,5 мм, водонепроницаемостью и высоким качественным звуком благодаря выделенному ЦАП.

Действительно необычный смартфон, который способен подарить новый пользовательский опыт

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Asus Zenfone 6

Двойная поворотная камера стала необычной особенностью смартфона. Характеристики также флагманские: Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, 3,5 мм порт и батарея на 5000 мАч, и это при цене в 499 долларов (11 585 гривен).

Еще одна фишка – почти нетронутый Android 9 Pie.

Двойная фронталка удивила не одного пользователя

ZTE Axon 10 Pro

Единственной слабостью этого смартфона стали камеры. Но это вовсе не причина обделять его вниманием, учитывая, что он получил Qualcomm Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти и батарею на 4000 мАч. Также смартфон отличается беспроводной зарядкой, а цена на старте продаж составила около 14 941 гривен.


Недорогой смартфон с флагманскими характеристиками

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно ZTE Asus LG Oppo Смартфоны
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