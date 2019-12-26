Наиболее недооцененные смартфоны 2019 года

В 2019 году на рынок вышло очень много интересных смартфонов, некоторые из них пользовались популярностью, но часть покупатели просто не заметили. С бумом гибких смартфонов и засильем 5G это ни странно, но все же можно вспомнить достойные устройства, которые не пользовались популярностью в этом году.

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Ключевой особенностью смартфона стала самая быстрая на рынке зарядка в 65 Вт. Технология позволяет зарядить батарею на 4000 мАч на 100% за 35 минут.

Кроме неплохой батареи и отличной зарядки, смартфон также может похвастаться топовыми характеристиками: процессором Snapdragon 855+, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и экраном с частотой обновления 90 Гц, и все это по цене примерно 3799 юаней (12600 гривен) если заказывать смартфон из Китая.



Смартфон получил действительно высокие характеристики

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Изюминкой смартфона оказался чехол с дополнительным экраном, который позволяет реализовать много сценариев управления. Также смартфон может похвастаться разъемом 3,5 мм, водонепроницаемостью и высоким качественным звуком благодаря выделенному ЦАП.

Действительно необычный смартфон, который способен подарить новый пользовательский опыт

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Asus Zenfone 6

Двойная поворотная камера стала необычной особенностью смартфона. Характеристики также флагманские: Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, 3,5 мм порт и батарея на 5000 мАч, и это при цене в 499 долларов (11 585 гривен).

Еще одна фишка – почти нетронутый Android 9 Pie.

Двойная фронталка удивила не одного пользователя

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Единственной слабостью этого смартфона стали камеры. Но это вовсе не причина обделять его вниманием, учитывая, что он получил Qualcomm Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти и батарею на 4000 мАч. Также смартфон отличается беспроводной зарядкой, а цена на старте продаж составила около 14 941 гривен.



Недорогой смартфон с флагманскими характеристиками

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