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NEC выпустила компактный и чрезвычайно тихий цифровой кинопроектор

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NEC NC1402L работает очень тихо / Скриншот

Компания NEC представила свою новую модель кинопроектора NC1402L. Это очень тихая модель, уровень шума достигает всего 49 дБ, что является рекордным показателем в сегменте устройств с яркостью до 10 тысяч люмен.

И хоть новинка получила очень компактные размеры, она обеспечивает высокое качество изображения с максимальной шириной экрана до 14 метров.

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Модель NC1402L создали на базе новейшей технологии с использованием лазерного источника света, которая гарантирует четкость цвета и визуализацию высочайшего качества. Герметичный оптический механизм минимизирует попадание пыли и не требует технического обслуживания.

Где можно использовать

Также устройство легко адаптируется к среде, поэтому не требует дополнительного охлаждения. Благодаря компактной конструкции проектор можно перемещать по кинозалу и устанавливать как на полу, так и на потолке.


NC1402L рассчитан на кинотеатры средних размеров / Скриншот

Новая модель рассчитана на кинотеатры средних размеров с шириной экрана до 14 метров. Кстати, лазерная технология продлевает срок службы проектора до 50 000 часов при нормальных условиях эксплуатации.

Цифровой кинопроектор NEC NC1402L поступит в продажу в мае 2020 года. Цену новинки пока не разглашают.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Бытовая техника
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