Ноутбуки ASUS с неанонсированными видеокартами NVIDIA GeForce RTX уже можно приобрести

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Ноутбуки ASUS получат неанонсированные видеокарты NVIDIA GeForce RTX
Ноутбуки ASUS получат неанонсированные видеокарты NVIDIA GeForce RTX / Фото из свободных источников

Одним из самых громких анонсов компании NVIDIA на выставке CES 2019 станут мобильные видеокарты линейки GeForce RTX. Они позволят в очередной раз поднять уровень игровой производительности для ноутбуков и принесут технологию трассировки лучей в мобильный сегмент.

Об этом сообщает Overclockers.

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Между тем французская розничная сеть pc21.fr добавила в свой ассортимент большое количество моделей ноутбуков фирмы ASUS с видеокартами NVIDIA RTX 2080, RTX 2070 и RTX 2060. Причем новинки встречаются как в обычном варианте, так и в модификации Max-Q с оптимизированным энергопотреблением.

В списке перечислены ноутбуки ASUS серии ROG Strix SCAR II, ROG Zephyrus S, GX755, GX735, GX715, GX535 и GX515 с новыми картами GeForce RTX и датами доступности после 8 января. Кроме этого, можно отметить использование 6-ядерных процессоров Intel Core i7-8750H, наличие 16 или 32 ГБ оперативной памяти и IPS-панелей с частотой обновления 144 Гц.

NVIDIA GeForce RTX
Ноутбуки с видеокартами NVIDIA GeForce RTX уже заметили в онлайн-магазине

NVIDIA GeForce RTX
Ноутбуки ASUS получат видеокарты NVIDIA GeForce RTX

Выступление представителей NVIDIA на CES 2019 запланировано на утро 7 января. Так что уже скоро мы узнаем официальные характеристики мобильных GeForce RTX и настольной GeForce RTX 2060.

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Теги: Техно Гаджеты ноутбук Asus NVIDIA Видеокарти
Источник: Техно
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