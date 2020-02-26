Почему отрицательные персонажи в фильмах не используют iPhone: объяснения режиссера

Американский режиссер Райан Джонсон подтвердил наблюдение пользователей, что в фильмах продукцию Apple используют лишь положительные персонажи. Более того, он даже объяснил, почему так происходит.

Что говорит известный режиссер

Интересно: Как связаться с техподдержкой Apple, если вы живете в Украине

Райан Джонсон – режиссер фильмов "Звездные войны: Последний джедай", "Петля времени" и сериала "Во все тяжкие" – пояснил в интервью изданию Vanity Fair, почему в фильмах отрицательные персонажи не используют смартфоны iPhone и другие устройства компании Apple.

Apple ... Они позволяют использовать iPhone в фильмах, но (это поворотный момент) плохие парни не могут демонстрировать на камеру iPhone,

– отметил Джонсон.

Что написано в правилах Apple

Apple известна своими жесткими правилами относительно того, как ее гаджеты должны использоваться, изображаться и фотографироваться.

В рамках этих инструкций устройства Apple должны изображаться в хорошем свете таким образом или в таком контексте, который положительно отражается на продуктах Apple или компании в целом.

Пользователи заметили эту закономерность еще 10 лет назад

Отметим, ранее пользователи уже замечали, что в фильмах и телешоу продукты Apple используются положительными персонажами. Например, когда около десяти лет назад шел сериал "24 часа", пользователи заметили, что положительные герои используют Apple Mac, а отрицательные – обычные PC.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно