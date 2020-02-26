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Почему отрицательные персонажи в фильмах не используют iPhone: объяснения режиссера

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Почему отрицательные персонажи в фильмах не используют iPhone / Unsplash

Американский режиссер Райан Джонсон подтвердил наблюдение пользователей, что в фильмах продукцию Apple используют лишь положительные персонажи. Более того, он даже объяснил, почему так происходит.

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Райан Джонсон – режиссер фильмов "Звездные войны: Последний джедай", "Петля времени" и сериала "Во все тяжкие" – пояснил в интервью изданию Vanity Fair, почему в фильмах отрицательные персонажи не используют смартфоны iPhone и другие устройства компании Apple.

Apple ... Они позволяют использовать iPhone в фильмах, но (это поворотный момент) плохие парни не могут демонстрировать на камеру iPhone,
– отметил Джонсон.

Что написано в правилах Apple

Apple известна своими жесткими правилами относительно того, как ее гаджеты должны использоваться, изображаться и фотографироваться.

В рамках этих инструкций устройства Apple должны изображаться в хорошем свете таким образом или в таком контексте, который положительно отражается на продуктах Apple или компании в целом.

Пользователи заметили эту закономерность еще 10 лет назад

Отметим, ранее пользователи уже замечали, что в фильмах и телешоу продукты Apple используются положительными персонажами. Например, когда около десяти лет назад шел сериал "24 часа", пользователи заметили, что положительные герои используют Apple Mac, а отрицательные – обычные PC.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Кино iPhone Apple Гаджеты
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