Представили первый в мире парный электровелосипед: как он выглядит

Компания Bird выпустила первый в мире электрический велосипед, на котором можно ездить вдвоем. Он получил название Cruiser. На одном заряде аккумулятора на нем можно проехать до 48 км.

Как сказано на официальном сайте производителя, на большом сиденье могут разместится двое взрослых.

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Батареи хватит почти на 50 км. При этом, используя педали, можно увеличить этот диапазон.

Другие характеристики. Транспортное средство оснащено 20-дюймовыми колесами и гидравлическими тормозами. Также он имеет специальный дисплей, куда можно вывести всю важную информацию.

Цена. Bird Cruiser оценено в 1300 долларов (33 800 гривен). Он поступит в продажу этим летом.



Парный электровелосипед

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