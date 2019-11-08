Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
11 ноября на китайском рынке стартует ежегодная распродажа, приуроченная ко Дню холостяка. Украинцев скидки 11.11 интересуют благодаря площадке Aliexpress, где действительно можно купить что-то интересное за доступную цену. Как найти необходимый товар и при этом сэкономить – об этом далее.
Что такое Aliexpress? Это китайский аналог сервисов Amazon и eBay. Сайт помогает малым предприятиям продавать свою продукцию клиентам по всему миру.
Площадка принадлежит группе компаний Alibaba. Интерфейс сайта доступен на английском, испанском, нидерландском, французском, итальянском, польском, португальском и русском языках. Интересно, что покупатели в Китае не имеют возможности покупать на AliExpress, несмотря на то, что все розничные торговцы – китайцы.
Что известно о распродаже 11.11?
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Эта распродажа происходит уже почти 10 лет подряд и стала аналогом Черной пятницы в США и Европе. Она традиционно проходит в китайский праздник День Холостяка, который для многих уже ассоциируется со скидками.
Конечно, к грандиозной распродаже присоединилась и площадка Aliexpress. В некоторых магазинах скидки могут достигать до 90%. В частности, с существенной скидкой можно купить дорогую электронику и девайсы, но на такие продукты ведется настоящая "охота".
Товары ищите заранее
Как сэкономить на Aliexpress?
Подготовка
Эксперты советуют готовиться к распродаже заранее. За несколько дней, а то и недель необходимо выбрать товар, который хотите купить со скидкой, и добавить в корзину на AliExpress. Далее вам остается мониторить, когда появится скидка.
На размышления времени будет немного, потому что товары с наиболее соблазнительным ценником будут раскуплены уже в первые часы распродажи. Важно, распродажа стартует ровно в 10:00 (по Киеву), поэтому лучше быть в числе первых.
Доверяйте, но проверяйте
Еще один совет – если вам предлагают какой-то дорогой девайс за "смешные" деньги – это вас должно насторожить. На Aliexpress могут случаться подделки. Очевидно, что продавцы не будут предлагать товар, дешевле его себестоимости – такая продажа не имеет смысла.
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Обращайте внимание на начальную цену товара, тогда будет понятно реальная скидка или нет. Также советуем смотреть на количество заказов y продавца, а также на отзывы – таким образом вы сможете застраховать себя от возможных рисков.
Купоны
В рамках распродажи Aliexpress предлагает специальные купоны, которые позволяют получить дополнительные скидки на акционные товары при покупке на определенную сумму. В общем на Aliexpress существует 3 вида купонов. Купоны от Aliexpress, купоны продавцов и спецкупоны. К слову, если пользователь имеет сразу 3 вида купонов – все их можно потратить на один товар.
Собирайте купоны
Купоны можно получить, кликая по баннерам или введя текстовый купон. Также купоны можно собрать в конкретном магазине или у продавца.
Еще один шанс собрать купоны – поиграть в "Поймай Купоны". Игру запускают каждый день в 10:00, 14:00, 18:00, 20:00, 22:00. В это время можно принять участие и "поймать" купон.
Спецкупоны можно обменять в приложении за монеты, получить за добавление товаров в корзину и на специальных страницах.
Монеты
Готовясь к распродаже, можно зарабатывать монеты. Для этого нужно сначала загрузить мобильное приложение и выполнять задания.
- Ежедневные задачи. Что-то вроде "Поставить лайк", "Сделать репост" и т. п;
- Вырастить дерево. Надо из ростка вырастить красивый куст, поливая, добавляя удобрения.
- Покупка. За приобретение продукта Aliexpress награждает покупателя монетами.
- Ежедневное посещение. В приложение нужно заходить каждый день, за это можно получить виртуальную валюту.
Aliexpress: растаможивание
Украинцам стоит помнить, что за зарубежную покупку, стоимость которой превышает 100 евро, нужно будет уплатить налог на добавленную стоимость.
В общем, дополнительных платежей будет два: НДС 20% и пошлина 10%. Так, за посылку, стоимостью 140 евро, нужно будет доплатить 8 евро НДС и 4 евро пошлины.
Безопасно ли покупать на AliExpress?
Если вы также переживаете, что AliExpress "может вас кинуть", то можем успокоить – это надежный сервис. AliExpress не является отдельным магазином, он является неким агрегатором предложений разных продавцов из Китая. При этом ресурс, как посредник следит за тем, чтобы процесс купли-продажи и доставки товара происходил с соблюдением всех правил.
Оплата на AliExpress происходит по системе Escrow. То есть посредник держит твои деньги до того момента, пока покупатель не получит товар и не подтвердит успешную доставку покупки. Только после этого продавец получает оплату.
Если AliExpress зафиксирует правонарушение со стороны продавца, то деньги вернут покупателю. Кроме того, на сайте есть рейтинг покупателя, а также отзывы, там вы можете узнать о качестве товара, скорости доставки и надежности продавца.
Более того, AliExpress пытается обезопасить покупателей от подделок. Если магазин заявляет, что продает оригинальную продукцию, а покупатель пожалуется на подделку, то он будет оштрафован и упадет на дно рейтинга. При этом покупателю возвращают деньги, и он еще и получает компенсацию за неудобства.
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