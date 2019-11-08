Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить

11 ноября на китайском рынке стартует ежегодная распродажа, приуроченная ко Дню холостяка. Украинцев скидки 11.11 интересуют благодаря площадке Aliexpress, где действительно можно купить что-то интересное за доступную цену. Как найти необходимый товар и при этом сэкономить – об этом далее.

Что такое Aliexpress? Это китайский аналог сервисов Amazon и eBay. Сайт помогает малым предприятиям продавать свою продукцию клиентам по всему миру.



Площадка принадлежит группе компаний Alibaba. Интерфейс сайта доступен на английском, испанском, нидерландском, французском, итальянском, польском, португальском и русском языках. Интересно, что покупатели в Китае не имеют возможности покупать на AliExpress, несмотря на то, что все розничные торговцы – китайцы.

Что известно о распродаже 11.11?

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Эта распродажа происходит уже почти 10 лет подряд и стала аналогом Черной пятницы в США и Европе. Она традиционно проходит в китайский праздник День Холостяка, который для многих уже ассоциируется со скидками.

Конечно, к грандиозной распродаже присоединилась и площадка Aliexpress. В некоторых магазинах скидки могут достигать до 90%. В частности, с существенной скидкой можно купить дорогую электронику и девайсы, но на такие продукты ведется настоящая "охота".



Товары ищите заранее

Как сэкономить на Aliexpress?

Подготовка

Эксперты советуют готовиться к распродаже заранее. За несколько дней, а то и недель необходимо выбрать товар, который хотите купить со скидкой, и добавить в корзину на AliExpress. Далее вам остается мониторить, когда появится скидка.

На размышления времени будет немного, потому что товары с наиболее соблазнительным ценником будут раскуплены уже в первые часы распродажи. Важно, распродажа стартует ровно в 10:00 (по Киеву), поэтому лучше быть в числе первых.

Доверяйте, но проверяйте

Еще один совет – если вам предлагают какой-то дорогой девайс за "смешные" деньги – это вас должно насторожить. На Aliexpress могут случаться подделки. Очевидно, что продавцы не будут предлагать товар, дешевле его себестоимости – такая продажа не имеет смысла.

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Обращайте внимание на начальную цену товара, тогда будет понятно реальная скидка или нет. Также советуем смотреть на количество заказов y продавца, а также на отзывы – таким образом вы сможете застраховать себя от возможных рисков.

Купоны

В рамках распродажи Aliexpress предлагает специальные купоны, которые позволяют получить дополнительные скидки на акционные товары при покупке на определенную сумму. В общем на Aliexpress существует 3 вида купонов. Купоны от Aliexpress, купоны продавцов и спецкупоны. К слову, если пользователь имеет сразу 3 вида купонов – все их можно потратить на один товар.



Собирайте купоны

Купоны можно получить, кликая по баннерам или введя текстовый купон. Также купоны можно собрать в конкретном магазине или у продавца.

Еще один шанс собрать купоны – поиграть в "Поймай Купоны". Игру запускают каждый день в 10:00, 14:00, 18:00, 20:00, 22:00. В это время можно принять участие и "поймать" купон.

Спецкупоны можно обменять в приложении за монеты, получить за добавление товаров в корзину и на специальных страницах.

Монеты

Готовясь к распродаже, можно зарабатывать монеты. Для этого нужно сначала загрузить мобильное приложение и выполнять задания.

Ежедневные задачи. Что-то вроде "Поставить лайк", "Сделать репост" и т. п;

Что-то вроде "Поставить лайк", "Сделать репост" и т. п; Вырастить дерево. Надо из ростка вырастить красивый куст, поливая, добавляя удобрения.

Надо из ростка вырастить красивый куст, поливая, добавляя удобрения. Покупка. За приобретение продукта Aliexpress награждает покупателя монетами.

За приобретение продукта Aliexpress награждает покупателя монетами. Ежедневное посещение. В приложение нужно заходить каждый день, за это можно получить виртуальную валюту.

Aliexpress: растаможивание

Украинцам стоит помнить, что за зарубежную покупку, стоимость которой превышает 100 евро, нужно будет уплатить налог на добавленную стоимость.

В общем, дополнительных платежей будет два: НДС 20% и пошлина 10%. Так, за посылку, стоимостью 140 евро, нужно будет доплатить 8 евро НДС и 4 евро пошлины.

Безопасно ли покупать на AliExpress?

Если вы также переживаете, что AliExpress "может вас кинуть", то можем успокоить – это надежный сервис. AliExpress не является отдельным магазином, он является неким агрегатором предложений разных продавцов из Китая. При этом ресурс, как посредник следит за тем, чтобы процесс купли-продажи и доставки товара происходил с соблюдением всех правил.

Оплата на AliExpress происходит по системе Escrow. То есть посредник держит твои деньги до того момента, пока покупатель не получит товар и не подтвердит успешную доставку покупки. Только после этого продавец получает оплату.

Если AliExpress зафиксирует правонарушение со стороны продавца, то деньги вернут покупателю. Кроме того, на сайте есть рейтинг покупателя, а также отзывы, там вы можете узнать о качестве товара, скорости доставки и надежности продавца.

Более того, AliExpress пытается обезопасить покупателей от подделок. Если магазин заявляет, что продает оригинальную продукцию, а покупатель пожалуется на подделку, то он будет оштрафован и упадет на дно рейтинга. При этом покупателю возвращают деньги, и он еще и получает компенсацию за неудобства.

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