Российские корабли "Союз" не будут летать к МКС: детали

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Российские корабли "Союз" не будут летать к МКС
Российские корабли "Союз" не будут летать к МКС / SBS

Европейское космическое агентство (ESA) временно прекратит полеты своих астронавтов на российских кораблях к МКС. В ESA такое решение объясняют контрактными отношениями Европейского космического агентства из NASA по работе на МКС.

О таком решении объявил глава представительства ESA в России Рене Пишель во время выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, сообщает ТАСС.

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К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на "Союзе" (русский пилотируемый корабль – примечание ТАСС). В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях, – подчеркнул Пишель.

Когда возобновят полеты? Представитель ESA не смог сказать, когда агентство сможет снова возобновить полеты своих астронавтов на станцию ​​на российских кораблях, объяснив, что этот вопрос обсуждается с партнерами по МКС.

Последний полет "Союза" к МКС. Заметим, Лука Пармитано отправился на МКС вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и астронавтом NASA Эндрю Морганом с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-13" 20 июля 2019 года.

Какие корабли будут летать к МКС? С 2011 года к Международной космической станции с пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

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Теги: ESA Новости России МКС NASA Новости Техно Космос Техно
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