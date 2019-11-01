Секс под запретом: в Instagram и Facebook будут блокировать за провокационные смайлы

В социальных сетях Facebook и Instagram появился новый запрет, касающийся использования эмодзи с сексуальным подтекстом. Таким образом компания планирует бороться с сексуальными домогательствами и продвижением интимных услуг на платформе.

Как сообщает Dazed, под запрет попали смайлы с баклажаном, персиком и каплей воды.

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Что известно о запрете? Согласно новым правилам, пользователи могут получить предупреждение или отметку в виде специального значка рядом с названием аккаунта за использование эмодзи. Смайлики могут признать "вне закона", если они имеют сексуальное значение в силу контекста или общественно принятой трактовки, регионального сексуально-провокационного сленга. Кроме того, бан можно получить за упоминание или описание сексуальных действий и изображение реальных людей в обнаженном виде, нагота которых прикрыта в том числе эмодзи.

Комментарий компании. В Facebook заявляют, что на самом деле с точки зрения политики платформы ничего не изменилось.

Мы просто обновили формулировки, чтобы сделать их более понятными для наших пользователей,

– пояснил представитель соцсети.

За что будут блокировать, а за что нет? Согласно пункту 14 Норм сообщества Facebook, нарушающим правила считается контент, который явно или косвенно содержит предложение или запрос сексуального характера. Но, например, нарисованное от руки изображение сексуального действия, которое не содержит предложения или запроса сексуального характера, не будет считаться нарушением.

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