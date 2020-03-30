Сервис Sneek контролирует удаленных работников: делает их фото каждых 5 минут

Из-за введенного карантина многие компании перевели своих работников на удаленную работу. Поэтому не удивительно, что сервисы, которые помогают мониторить работу работников, становятся все популярнее. Например, сервис Sneek, который делает фото работников каждые несколько минут.

Как работает Sneek

Работники должны быть подключены к системе, тогда приложение фотографирует людей каждые пару минут. Поэтому можно точно знать, что человек делает и присутствует ли он вообще на рабочем месте.

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В приложении есть функция, которая позволяет настроить промежуток времени, через который будут делаться снимки. Приложение делает фото, используя вебкамеру. Также с помощью сервиса можно позвонить сотруднику.



Sneek делает фото каждые несколько минут / Скриншот

Волна популярности

Это не новый сервис. Но в условиях карантина его спрос резко увеличился. Количество новых подписчиков сервиса за последние недели выросло в 10 раз, передает Business Insider.

"Sneek не создавалась как шпионский софт… Мы понимаем, что многие считают наше приложение нарушением приватности. Но многие команды просто хотели бы оставаться на связи, пока работают вместе", – пояснил сооснователь сервиса Дел Карри.

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