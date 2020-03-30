24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Сервис Sneek контролирует удаленных работников: делает их фото каждых 5 минут

- Читати новину українською
Sneek помогает компаниям "присматривать" за работниками / news.softpedia.com

Из-за введенного карантина многие компании перевели своих работников на удаленную работу. Поэтому не удивительно, что сервисы, которые помогают мониторить работу работников, становятся все популярнее. Например, сервис Sneek, который делает фото работников каждые несколько минут.

Как работает Sneek

Работники должны быть подключены к системе, тогда приложение фотографирует людей каждые пару минут. Поэтому можно точно знать, что человек делает и присутствует ли он вообще на рабочем месте.

К теме Как работать дома и не потерять продуктивность: опыт IT-компаний

В приложении есть функция, которая позволяет настроить промежуток времени, через который будут делаться снимки. Приложение делает фото, используя вебкамеру. Также с помощью сервиса можно позвонить сотруднику.


Sneek делает фото каждые несколько минут / Скриншот

Волна популярности

Это не новый сервис. Но в условиях карантина его спрос резко увеличился. Количество новых подписчиков сервиса за последние недели выросло в 10 раз, передает Business Insider.

"Sneek не создавалась как шпионский софт… Мы понимаем, что многие считают наше приложение нарушением приватности. Но многие команды просто хотели бы оставаться на связи, пока работают вместе", – пояснил сооснователь сервиса Дел Карри.

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Интернет
Комментарии

Читайте также

сегодня , 12:32 Возобновляемая энергия вредит планете
Космос 961
сегодня , 14:05 Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
Новини України 25761
сегодня , 11:16 Как выглядят города во время карантина: снимки со спутника
Космос 1509
сегодня , 08:06 Как работать дома и не потерять продуктивность: опыт IT-компаний
IT-бізнес 5970
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
Новини України 56431
сегодня , 11:19 Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервации
Новини України 24906
сегодня , 09:03 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Смартфони 17213
сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
Лікування 142732
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 09:03 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
сегодня 08:06 Как работать дома и не потерять продуктивность: опыт IT-компаний
Ірина Полицька
29 марта 21:50 Как держать связь с родными и коллегами во время карантина: 10 программ для видеоконференций
Михайло Года
28 марта 22:02 Где заказывать еду онлайн: подборка интернет-магазинов продуктов в Украине
Ірина Полицька
25 марта 20:03 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
Михайло Года

Новости
Больше новостей
Залиште відгук