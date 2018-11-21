Смартфон Samsung Galaxy S10 будет поддерживать 5G

В сети появились подробности о старшей модели флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, который южнокорейский производитель готовит к выпуску. По предварительной информации, помимо уже трех известных модификаций, Galaxy S10 получит версию с поддержкой 5G.

Об этом сообщает Ferra.

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Младшая версия смартфона получит номер SM-G970x, а две старшие – SM-G973x и SM-G975x. Модели SM-G973x и SM-G975x получат дисплеи диагональю 5,8 и 6,44 дюйма со встроенным прямо в экран сканером отпечатков пальцев. Младшая SM-G970x тоже будет 5,8-дюймовой, но без экранного сканера.

По данным Wall Street Journal, четвертая модель Galaxy S10 с поддержкой 5G получила внутреннее название Beyond X и будет выпущена в честь десятой годовщины выхода линейки Galaxy. Модельный номер пока неизвестен, но смартфон оснащается большим дисплеем с диагональю 6,7 дюйма, а также шестью модулями камер. При этом два модуля будут использоваться в двойной фронтальной камере, а четыре других – в основной камере.

ET News также отмечает, что четвертый модуль может оказаться TOF 3D-камерой для трехмерного сканирования и функций дополненной реальности.

Обзор Samsung Galaxy S10 – смотрите видео

Кроме того, по данным Wall Street Journal, смартфон сможет осуществлять беспроводную зарядку других гаджетов. Подобная возможность есть у представленного в октябре Huawei Mate 20 Pro, но в урезанном виде – до 2,5 Вт, тогда как Galaxy S10 с 5G будет поддерживать как минимум 10 Вт для беспроводной зарядки.

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Наиболее вероятный срок официального анонса Samsung Galaxy S10 – до выставки MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля. Модель Galaxy S10 с 5G выйдет позже – в конце первого квартала или начале второго квартала 2019 года, когда сети пятого поколения начнут активную работу.

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