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Смартфоны Samsung Galaxy S11 и Galaxy Fold 2 выйдут раньше, чем ожидалось

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Иллюстративное фото

Несколько дней назад появились слухи о том, что смартфоны Samsung линейки Galaxy S11 всем своим дружным семейством представят 18 февраля. То есть новые смартфоны имели бы показать за неделю до открытия отраслевой выставки MWC 2020. Но сейчас появилась информация с новой датой анонса.

Как сообщил Sammobile со ссылкой на израильский сайт, смартфоны Galaxy S11 и Galaxy Fold 2 (который будет новой моделью в форм-факторе "лягушки") дебютируют не 18, а 11 февраля.

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Премьера новых гаджетов состоится в Сан-Франциско, как и в прошлом году. Перенос премьеры Galaxy S11 на более ранний срок на самом деле имеет очень большое значение для Samsung.

Samsung делает шаг на опережение

Ранее уже сообщалось, что некоторые компании хотели бы "подсидеть" Samsung, выпустив свои смартфоны до анонса Galaxy S11. В частности, такое желание приписывали Xiaomi и ее Mi 10 (однажды они уже испортили анонс Galaxy Fold, что привело к его провалу). Но если Samsung анонсирует свои флагманы раньше, то и в продажу они поступят раньше – у других компаний не будет шансов ответить своими конкурентами.


Samsung Galaxy S11

Эта гипотеза справедлива в отношении Galaxy S11, но ситуация с Galaxy Fold 2 пока неясна. Учитывая опыт Galaxy Fold, не факт, что с Galaxy Fold 2 Samsung будет спешить. Так что эта модель может поступить в продажу уже после всех представителей линейки Galaxy S11.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Samsung
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