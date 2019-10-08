Sony PlayStation 5 анонсировали официально: особенности и дата выхода приставки

Портал Wired в эксклюзивном материале сообщил, что японская компания Sony официально анонсировала игровую приставку PlayStation 5. Среди преимуществ новой консоли: аппаратная трассировка лучей, новые мощности и даже первый игровой эксклюзив.

Главные особенности. Ресурс сообщает, что кроме нового интерфейса, консоль следующего поколения получит обновленную систему установки игр, которая позволит устанавливать только нужные компоненты.

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Условно говоря, если пользователя интересует только сюжетная кампания или только мультиплеер, ему не обязательно будет скачивать и устанавливать игру целиком.

Геймпад. Также консоль получит новый контроллер. Названия у него пока нет, но его прототип очень похож на актуальный DualShock 4.

Геймпад получит так называемые адаптивные триггеры, которые, согласно замыслу создателей, улучшат ощущения от игры благодаря ситуативному требованию к силе нажатия на L2 и R2. Кроме того, вибрация будет ощущаться по разному в зависимости от игровых обстоятельств. Так, хождение по разному типу поверхности будет по-разному предаваться вибрацией.

Другие преимущества. Кроме прочего, стало известно, что PlayStation 5 будет эффективно использовать SSD, а каждый диск для консоли вместит до 100 ГБ данных.

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Эксклюзивные игры. Относительно игрового эксклюзива, то игра пока не получила названия. Сейчас известно, что ее разработкой занимается студия Bluepoint, которая известна своей работой над ремейком игры Shadow of the Colossus.

Дата выхода. Релиз PlayStation 5 запланирован на праздничный сезон 2020 года.

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