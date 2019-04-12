SpaceX успешно осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy (фото)

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Старт Falcon Heavy
Старт Falcon Heavy / Скриншот

Супертяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал. Это первый коммерческий и второй, после испытаний, запуск в истории Falcon Heavy. Ракета успешно вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.

Онлайн-трансляция запуска проводилась на Yotube-канале компании SpaceX. Ракета зрелищно оторвалась от стартовой платформы в 01:35 по Киеву. Через 4 минуты после старта от Falcon Heavy отделились три ступени – два боковых ускорители и центральная разгонная ступень.

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Боковые ускорители SpaceX сели на специально подготовленные площадки на базе ВВС. Разгонная ступень села чуть позже на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. На этот раз все три ступени успешно совершили посадку.

SpaceX, Ілон Маск, Falcon Heavy
Успешная посадка боковых ускорителей

SpaceX, Falcon Heavy, Ілон Маск
Ускоритель на платформе Of Course I Still Love You

SpaceX, Falcon Heavy, Ілон Маск
Момент успешного вывода саудовского спутника Arabsat 6A на орбиту

Космическое агентство NASA в своем официальном Twitter поздравило компанию SpaceX с успешным запуском ракеты Falcon Heavy. Илон Маск в ответ выразил благодарность NASA от имени всей команды SpaceX.

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Теги: Техно Космос Саудовская Аравия Новости США Илон Маск SpaceX
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