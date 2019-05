SpaceX запускает ракету Falcon 9 со спутниками для мирового интернета: прямой эфир

Это первый из многих запланированных запусков Starlink – собственных аппаратов SpaceX, задача которых – создать полное покрытие Земли сетью интернет. В первом запуске, в основном экспериментальном, участвуют сразу 60 аппаратов первого поколения.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что это один из самых сложных инженерных проектов в которых он принимал участие. Проект не только должен обеспечить связью жителей территорий, где ее сейчас нет, но и будет способствовать конкуренции там, где связь есть.

Запуск прошел в штатном режиме, а это значит, что все в норме. Первая ступень версии Block 5 успешно вернулась на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая расположена на расстоянии 610 километ от берега.



Первая ступень совершила успешную посадку на плавучую платформу // Скриншот



Стек спутников системы Starlink в открытом космосе // Скриншот

Полное время миссии займет 1:00. Falcon 9 стартовал в 5:30 по Киеву.

Каждый спутник проекта Starlink весит 227 килограмм, таким образом общая масса полезной нагрузки ракеты Falcon 9 составит 13 620 килограммов. Это рекордная масса для ракеты, ранее Falcon 9 настолько загруженным еще не летал. Аппараты развернутся примерно через час после выхода на низкую околоземную орбиту, высота которой 440 километров. После этого спутники используют собственные ионные двигатели, чтобы подняться на орбиту до запланированных 550 километров.

Маск отмечал, что в ограниченном виде система сможет заработать после 7 таких стартов. Почти полное стабильное покрытие будет обеспечено после 12 стартов. Соответственно, для этого потребуется 420 и 720 аппаратов.

Если проект Starlink разворачиваться по плану, SpaceX запустит в 12 000 спутников. Конечной целью проекта является предоставление дешевого доступа в Интернет людям со всего мира.

Смотрите видео запуска ракеты SpaceX Falcon 9 с миссией Starlink-1:

В прошлом году SpaceX уже запустила на орбиту два прототипа спутников. Сегодня на орбиту будет выведено систему из полноценных рабочих аппаратов, которые будут использоваться в дальнейшем для построения сети Starlink.

Основной целью этого запуска является проверка на практике схемы развертывания и связи между спутниками. К слову, системы лазерной связи между аппаратами, а она является ключевой в проекте, на данном этапе нет.

Так выглядят спутники системы Starlink загружены в обтекатель ракеты Falcon 9