Стартап Everlywell запустил наборы для диагностики коронавируса дома

Компания Everlywell из США известна, как производитель лабораторных наборов для проведения тестирования в домашних условиях. Она решила внести свой вклад в борьбу с COVID-19 и разработала тест-системы, которые может использовать каждый.

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Как работает система

Тестовый набор Everlywell включает оборудования для сбора на основе тампонов, а также материалы для доставки. Они гарантируют безопасную транспортировку образца в рамках требований по перевозке опасных грузов, чтобы предотвратить любой возможный риск для перевозчиков почты или курьеров, сообщает Techcrunch.

Собранные образцы испытываются лабораториями, сертифицированными для тестирования COVID-19 в соответствии с разрешением на экстренное использования FDA, выданного для содействия наращиванию американских возможностей для тестирования.

Компания также включает в набор этикетки для доставки образцов. Отмечается что результаты будут доступны в безопасном онлайн-формате в течение 48 часов. Если у человека будет выявлено положительный результат тестирования – Everlywell свяжется с сертифицированными врачами, которые могут предоставить им консультации и рекомендации.

Любые положительные результаты также будут направлены федеральным и государственным отчетным агентствам, как этого требуют правила.

Насколько точными являются тест-системы

В Everlywell отметили, что их метод был подтвержден рядом проверенных медицинских исследований. Вместе с тем эксперты призывают использовать системы в домашних условиях как один из способов увеличить объем сбора и снизить риск для медицинского персонала, работающего на передовой. Сами тесты также проводятся в сертифицированных частных лабораториях, а результаты проверяются профессионалами.

Сколько наборов существует и они доступны

Сейчас компания выпустила 30 тысяч наборов для диагностики дома, однако уже в ближайшее время создатели систем готовятся масштабировать производство в 250 тысяч систем в неделю. По предварительным прогнозам компании понадобится несколько недель для того, чтобы выйти на такие темпы изготовления систем.

Также Everlywell работают над созданием скрининга через свой веб-сайт, основанного на инструкциях CDC, чтобы определить, кто получает наборы. Стоит набор 135 долларов и пока что доступен только в США.



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