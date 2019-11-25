Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business

Конвергентный продукт – термин новый для украинского бизнеса. Польза от него неоспорима, поэтому ожидаем его расцвет уже в скором времени. Вот, например, StarTeams от Киевстар, который позволяет использовать фиксированные городские номера оператора в приложении Microsoft Teams.

Что такое конвергентный продукт?

Начнем с терминологии. Конвергентным называют продукт, который сочетает в себе элементы нескольких продуктов, с целью решения определенной задачи или создания комплексного предложения для удобства и в угоду клиенту.

Вот и сервис StarTeams от Киевстар является конвергентным, ведь с ним бизнес-клиенты могут использовать фиксированные городские номера оператора в приложении Microsoft Teams и управлять маршрутизацией звонков с помощью виртуальной АТС.

Почему это актуально?

Microsoft Teams – это сервис, который активно развивает мировой ІТ-гигант Microsoft. Он является неким общим рабочим пространством, где сотрудники компании могут общаться в чате, организовывать встречи, совместно работать с документами и бизнес-приложениями, обмениваться информацией с любой точки мира.

Эта новая облачная платформа включает все коммуникационные функции Skype. Поэтому вполне вероятно, что уже скоро эта услуга сможет заменить Skype for Business. Но это лишь вершина айсберга.

Например, команда сможет работать совместно с другими программами Microsoft, например Word, Excel, PowerPoint, SharePoint и др. При этом с помощью Microsoft 365 вебконференции можно организовывать с участием максимально широкой аудитории.

Еще одно преимущество – все важные задачи можно выполнять в одном интерфейсе. Более того, можно использовать даже посторонние более привычные для работников инструменты.

Преимущества StarTeams от Киевстар

До недавнего времени реализовать такой сервис на уровне оператора было технически невозможно. Однако, сейчас Киевстар лишает клиента лишних хлопот: не нужно покупать дорогостоящее оборудование, заморачиваться со сложной конфигурацией и настройкой, не надо ни обслуживать его, ни объединять с различными продуктами от других поставщиков.

Это стало возможным благодаря стечению интересов: оператор заинтересован, чтобы клиент пользовался как можно большим количеством его продуктов, и клиенту удобно и выгодно получать готовый продукт из одних рук, не тратя ресурсы на его создание и поддержку.

И теперь гораздо больше компаний смогут пользоваться инновационным сервисом, да еще и экономя средства. Ведь клиент платит только за те услуги, которыми непосредственно пользуется.

StarTeams – решение, которое сочетает инновационные сервисы компании Киевстар и Microsoft, и благодаря комплексному подходу является уникальным для украинского рынка.