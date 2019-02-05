Телескоп Hubble открыл самую маленькую галактику из уже известных: фото и видео

Орбитальный телескоп Hubble случайно открыл самую маленькую из все известных галактик. "Малютка" получила название Bedin 1 и, возможно, является отдаленным спутником спиральной галактики NGC 6744.

Астрономы открыли новую галактику во время того, как наблюдали шаровое звездное скопление NGC 6752, которое расположено на расстоянии 13 000 световых лет от Земли. По данным ученых, карликовая галактика образовалась всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва.

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Эта галактика больше напоминает шаровое скопление звезд, чем полноценный "звездный мегаполис". Судя по всему, она сформировалась в ходе очень короткой и мощной вспышки. С тех пор в ней нет никаких новых светил,

– отметили исследователи.



Bedin 1 в тысячи раз тусклее Млечного Пути

К слову, галактика Bedin 1 тусклее Млечного Пути примерно в тысячу раз. Астрономы не исключают, что она является удаленным спутником спиральной галактики NGC 6744.

Путешествие к галактике Bedin 1 – смотрите видео

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