Tesla получила заказ на 15 полицейских Cybertrucks

Новый пикап от Илона Маска безусловно заинтересовал многих. Однако среди клиентов компании нашелся мэр из Мексики, который заказал у Tesla 15 специальных версий Cybertruck для полицейских, местных робокопов, не иначе.

Когда Tesla показала Cybertruck в прошлом месяце, дизайн шокировал многих людей, однако другие сосредоточились на характеристиках нового пикапа и стоимости автомобиля, замечает Elektrek.

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Киберполиция Мексики

Мэр города Сиудад Вайес Адриан Эспер Карденас сразу разглядел в новом Cybertruck отличный потенциал, который можно реализовать в рамках местного департамента полиции.

Мы сфотографировались, и я собираюсь прислать фото Илону Маску, чтобы увидеть, можем ли мы рассчитывать на скидку,

– сказал Карденас.

Он отметил, что для заказа 15 пикапов от Tesla он использовал ресурс в 30 тысяч песо, что эквивалентно месячной зарплате.

Карденас добавил, что он заказал 10 двухмоторных версий Cybertrucks и 5 трехмоторных пикапов.

Среди прочего мэр Сиудад Вайес считает, что новые Cybertrucks помогут городу сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Look @elonmusk @Tesla, a municipality in my state bought 15 #Cybertruck this is incredible, I see myself in the future visiting Ciudad Vallés.#CYBRTRK #Tesla pic.twitter.com/E6dBpk9xAL — Alejandro Mata (@Alejandro_Mata8) November 29, 2019

Дубай не отстает

Однако, мэр Мексиканского города не единственный, кто видит будущее полиции за новыми Cybertrucks. Полиция Дубая также заинтересовалась такой возможностью и даже опубликовала концепт дизайна будущего авто после презентации Cybertrucks.

شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) November 26, 2019

Несмотря на бешеную популярность нового пикапа от Tesla среди различных отделений полиции мира, некоторые участки предпочитают большим транспортным средствам поэтому Cybertrucks может быть не таким уж эффективным электрокаром на службе в полиции.

Заказ Cybertruck

Между тем, с момента презентации уже оформлено более 250 тысяч предварительных заказов на электро пикап от Tesla.

Сейчас пикап от Tesla можно предзаказать в трех модификациях:

Базовая модель оборудована одним двигателем и задним приводом, запас хода – до 400 км на одном заряде. Авто сможет разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды. Производить модель начнут в 2021 году и она поступит в продажу с ценником 39 900 долларов.

Пикап с двумя двигателями, полным приводом, запасом хода до +480 километров сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4,5 секунды. Эта модификация также сойдет с конвейера в 2021 году и обойдется покупателям в 49 900 долларов.

Полноприводная версия с тремя двигателями, запасом около 800 километров будет набирать "сотню" на спидометре всего за 2,9 секунды. Эту версию электрокара можно будет приобрести в 2022 году по цене 69 900 долларов.

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