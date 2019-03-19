Трамп опасается беспилотных авто: как он это объясняет

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / macleans.ca

Президент США Дональд Трамп в одном из интервью заявил, что опасается беспилотных автомобилей. Он отметил, что не доверяет компьютерам возить людей.

Как информирует Ars Technica, во время общения с американским президентом журналист спросил о том, не хочет ли Трамп владеть Tesla с технологией автопилота. Президент заявил, что никогда бы не сел в такое авто.

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Как аргументировал?

Да, это круто, но я бы никогда не сел в машину с автоматическим управлением... Я не доверяю какому-то компьютеру возить меня.

Также Трапм отнес концепцию беспилотных автомобилей к ряду "безумных", добавив, что водитель должен контролировать любое транспортное средство, на котором он едет.

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Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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