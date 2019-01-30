Ученые будут измерять космическую радиацию с помощью манекенов

Европейское космическое агентство сообщило о своих планах отправить на космическом корабле Orion манекены. По замыслу ученых, они облетят вокруг Луны и будут измерять уровень солнечной радиации и излучения, которое поступает из-за пределов Солнечной системы.

Два женских манекена, которые получили имена Хельга и Зоар, займут пассажирские места в первой миссии Orion во время "путешествия" вокруг Луны, сообщает 3DNews.

Читайте также: NASA будет защищать Землю от астероидов

Что будут делать манекены в космосе? Каждый из манекенов оснащен более чем 5600 датчиками, благодаря которым можно будет с высокой точностью измерить показатели радиации, с которой придется столкнуться астронавтам в ходе будущих миссий.



Как будут выглядеть манекены, которых отправят в космос

Разница между двумя манекенами лишь в том, что Зоар получит жилет радиационной защиты, а Хельга будет путешествовать незащищенной от космического излучения.

Когда манекенов отправят в космос. Отметим, запуск космического корабля Orion с манекенами на борту намечен на июнь 2020 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно