Ученые будут измерять космическую радиацию с помощью манекенов

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Ученые будут измерять космическую радиацию с помощью манекенов
Ученые будут измерять космическую радиацию с помощью манекенов / ESA

Европейское космическое агентство сообщило о своих планах отправить на космическом корабле Orion манекены. По замыслу ученых, они облетят вокруг Луны и будут измерять уровень солнечной радиации и излучения, которое поступает из-за пределов Солнечной системы.

Два женских манекена, которые получили имена Хельга и Зоар, займут пассажирские места в первой миссии Orion во время "путешествия" вокруг Луны, сообщает 3DNews.

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Что будут делать манекены в космосе? Каждый из манекенов оснащен более чем 5600 датчиками, благодаря которым можно будет с высокой точностью измерить показатели радиации, с которой придется столкнуться астронавтам в ходе будущих миссий.


Как будут выглядеть манекены, которых отправят в космос

Разница между двумя манекенами лишь в том, что Зоар получит жилет радиационной защиты, а Хельга будет путешествовать незащищенной от космического излучения.

Когда манекенов отправят в космос. Отметим, запуск космического корабля Orion с манекенами на борту намечен на июнь 2020 года.

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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