Ученые нашли жизнь на Марсе более 40 лет назад

Летом 2019 года ученые неоднократно сообщали о существовании жизни а Марсе. По их данным, организмы на Красной планете зародились раньше, чем на Земле, а некоторые микробы до сих пор могут жить в ее недрах.

Хотя эту информацию только предстоит подтвердить, бывший сотрудник NASA считает, что все доказательства нашли еще 43 года назад, передает Scientific American.

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Детали миссии на Марс. Инженер Гилберт Левин, который некогда работал в космическом агентстве, опубликовал статью с подробным описанием результатов программы "Викинг" 1976 года. Тогда NASA отправила на Марс две одноименные станции, чтобы провести серию экспериментов.

Проверка почвы на существование живых организмов. Станции приземлились на расстоянии около 6 400 километров друг от друга и взяли образцы местного грунта. Последние были смешаны с водным раствором, питательные вещества в котором обозначили радиоактивным углеродом, и проследили за выделениями в воздухе.



Снимок с одного из аппаратов "Викинг" на Марсе

По словам ученого, сначала оба аппарата сообщили о положительных результатах теста, показав тем самым наличие "микробного дыхания". Полученные образцы были аналогичны тем, что показывают испытания грунта на Земле. Правда, при повторной проверке данные из "Викингов" уже не подтвердились.

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Результаты исследований и дальнейшие эксперименты. Представители NASA пришли к выводу, что эксперимент показал только наличие в почве веществ, имитирующих жизнь, а эксперты назвали полученную информацию недостаточной для доказательства существования жизни на Марсе и той, которая требует дополнительных данных. По словам Левина, в NASA по какой-то причине не стали продолжать изучение Красной планеты в этом направлении и решили не проводить более детальные тесты.

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