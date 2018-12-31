Ученые определили массу и объем астероида Бенну

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Ученые определили массу и объем астероида Бенну
Ученые определили массу и объем астероида Бенну / Фото из свободных источников

Космический аппарат OSIRIS-REx смог оценить массу, объем и среднюю плотность астероида Бенну. Также аппарату удалось определить, что задачу забора грунта может осложнить большое количество камней и валунов, которые покрывают поверхность Бенну.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Планетарного сообщества.

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По прибытии в Бенну, которое состоялось 3 декабря, OSIRIS-REx начал изучение состава почвы астероида с помощью своих спектрометров, которые показали наличие молекул гидроксильной группы в глинистых минералах в поверхностном слое.

Температурна карта астероїда Бенну

Температурная карта астероида Бенну

Это свидетельствует о том, что в прошлом минералы, из которых он состоит, могли взаимодействовать с жидкой водой. Спектры поглощения, полученные на поверхности Бенну, оказались схожи со спектрами, полученными на углеродистых метеоритах, найденных на Земле.

На основе трех пролетов над северным полюсом астероида удалось дать предварительные оценки массы ((7,34 ± 0,15) х 1010 килограммов), объема ((0,06171 ± 0,0004) × 109 кубических метров), средней плотности (1190 ± 24 килограммов на кубический метр).

Фото астероїда Бенну

Фото астероида Бенну

Снимки, полученные аппаратом, показывают наличие большого количества валунов на поверхности астероида, некоторые из них лежат на поверхности, другие похожи на скалы, уходящие вглубь поверхностного слоя астероида. Это создает трудности для забора грунта с Бенну, так как пробоотборник способен собирать только частицы размером менее двух сантиметров. Наиболее подходящими местами для забора грунта в этом случае считаются впадины, похожие на ударные кратеры и заполнены мелкозернистым материалом.

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По плану научная программа миссии продлится около двух лет. В течение этого времени станция будет исследовать с орбиты состав астероида и его структуру, а также измерять эффект Ярковского, который может влиять на орбиты околоземных астероидов.

Група скель на поверхні астероїда Бенну

Группа скал на поверхности астероида Бенну

После изучения астероида OSIRIS-REx с помощью специального манипулятора соберет образец почвы. При контакте инструмент обдуйт астероид азотом и поднимет с поверхности пыль и фрагменты породы, всего около 60 граммов. После сбора грунта, в марте 2021 года космический аппарат отправится обратно; ожидается, что OSIRIS-REx сбросит на Землю капсулу с грунтом в сентябре 2023 года.

Что такое Бенну?Это околоземной астероид, который входит в группу Аполлонов и относится к углеродным астероидам спектрального класса, изучение подобных объектов может дать важную информацию по формированию и эволюции Солнечной системы. Кроме того, считается, что богатые углеродом астероиды, такие как Бенну, могли быть ответственны за поставки аминокислот и воды на молодую Землю.

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Теги: Техно Космос Астероид
Источник: Техно
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