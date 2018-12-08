В NASA впервые опубликовали запись шума ветра на Марсе

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В NASA впервые опубликовали запись шума ветра на Марсе
В NASA впервые опубликовали запись шума ветра на Марсе / Кадр из видео

Американское космическое агентство NASA опубликовало запись шума ветра на Марсе. Этот шум зафиксировали сейсмограф и датчики давления космического аппарата InSight, который в конце ноября успешно приземлился на красной планете.

Так, аппараты зафиксировали вибрации ветра, скорость которого составляла от 16 до 24 километров в час.

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Частота звука находится в нижней части диапазона человеческого слуха, то есть звук слишком басовый. Поэтому специалисты NASA повысили частоту звука на две октавы, чтобы его было слышно на мобильных устройствах.

Для этого же показания датчиков давления были усилены в 100 раз.

Звук рекомендуют слушать на аудиосистемах с сабвуфером или в наушниках.

Шум ветра на Марсе: смотрите видео

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Теги: Техно Космос Марс NASA
Источник: Техно
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