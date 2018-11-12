Вместе с MIUI 10 смартфоны Xiaomi получат улучшенную камеру

Пользователи Xiaomi получат уникальную возможность устанавливать приложение Google Camera на свои смартфоны. В новой бета-версии фирменной оболочки MIUI 10 появилась поддержка новых API, таких как HAL3/Camera2API.

Об этом сообщает GizmoChina.

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Эти инструменты позволят использовать сторонние приложения камеры, такие как Google Camera. В MIUI 10 версии 10.8.11.8 HAL3 активирован по умолчанию и пользователям можно просто ставить сторонние приложения камеры. Пока речь идет о китайской версии MIUI 10, она по традиции появляется чуть раньше глобальной версии фирменной оболочки.



Как снимает смартфон Xiaomi с поддержкой Google Camera

К слову, в приложении Google Camera в последнее время появляется много новых функций, которые не так уж и легко найти у конкурентов. Например, приложение справляется с созданием эффекта боке на смартфоне без двойной камеры. Также Google вложила много усилий в пост-обработку фотографий в приложении.

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