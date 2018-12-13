Windows 10 собирает информацию о действиях пользователя: настройки приватности не помогают

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Windows 10 следит за пользователями, несмотря на настройки приватности
Windows 10 следит за пользователями, несмотря на настройки приватности

Одна из настроек приватности Windows 10 дает возможность отказаться от отправки журналов активности в Microsoft. По умолчанию эта опция всегда включена, однако владелец компьютера может самостоятельно ее отключить. Правда, как удалось выяснить, что эта функция операционной системы работает не совсем так, как заявляет ее разработчик.

Пользователи Reddit обнаружили, что даже после запрета на синхронизацию журнала действий операционной системы с облачной службой и выхода из аккаунта, передача данных все равно продолжается. Эта информация хранится в панели мониторинга активности на сайте Microsoft.

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Пользователи выяснили, что система просто не считает много типов данных конфиденциальными, присваивая им статус диагностических, а вход в любой из фирменных сервисов, включая магазином Windows, активирует сбор и отправку данных о действиях пользователя.

Даже после очистки журнала действий просто отключить функцию синхронизации также оказалось недостаточно. Как известно, в настройках конфиденциальности необходимо выбрать меню диагностики и обратной связи, затем изменить тип диагностики на "базовый" (по умолчанию этот параметр изменен на "полный"). Но и такой способ не прекращает отправку сведений полностью.

Несмотря на имеющийся в распоряжении пользователей инструментарий, позволяющий настроить политику конфиденциальности, разработчики довольно расплывчато формулируют назначения того или иного параметра. О том, что данные продолжают отправляться на серверы разработчика, владелец компьютера в результате может просто не знать.

Поэтому пользователи уверены, что действия Microsoft нарушают принятый Европейским союзом регламент GDPR. Представители компании ситуацию не комментируют.

К слову, недавно корпорация Microsoft "научила" операционную систему Windows 10 не прерывать произвольно работу пользователей ради установки обновлений.

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Теги: Техно Интернет Искусственный интеллект Windows 10
Источник: Техно
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