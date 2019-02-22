Xbox One получит одну из главных особенностей компьютеров: детали

Компания Paradox Interactive объединилась с Microsoft и создала собственную платформу для модов. Сервис получил название Paradox Mods и поддерживается как на PC, так и на Xbox One.

Особенности сервиса. Как сообщает 4PDA, новый сервис даст возможность внедрять в игры пользовательские модификации независимо от того, в каком магазине они были куплены, то ли это Steam, GOG, EGS или Xbox Store.

Читайте также: Sony займется разработкой мультиплеерных игр, как Fortnite: детали

Начать Paradox решила со своих творений – популярные моды для Stellaris, Cities Skylines и Surviving Mars отныне можно запустить и на консоли от Microsoft.

Модификации в Paradox Mods не станут модерироваться, но будут проходить тест на работоспособность. Впоследствии позволят запускать их через меню приставки или, в случае с PC, специальный лончер.

Как работает сервис Paradox Mods с пользовательскими модами – смотрите видео

Дата запуска. Точных данных о том, как скоро сервис Paradox Mods доберется до других популярных тайтлов, пока нет. Однако компании рассчитывают, что достигнут поставленной цели до конца текущего года.

Совместимость с PlayStation. Стоит отметить, что все сказанное относится исключительно к PC и Xbox One. Надеяться на внедрение пользовательских модификаций в игры для Switch и PlayStation 4 пока не приходится: представители Paradox заявили, что общались со многими компаниями, но навстречу им пошла только Microsoft.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно