Xiaomi выпустила супердешевый парогенератор

Парогенератор получил традиционный для бренда Mijia дизайн, он есть только в белом цвете. Головка выпускает пар температурой до 120° C, что помогает не только гладить одежду, но и стерилизовать.

Xiaomi запустила парогенератор через свою платформу коллективного финансирования. Это устройство стало первым подобным гаджетом под брендом Mijia, сообщает My Drivers.

Интересно Xiaomi представила мощную, быструю зарядку с функцией павербанка

Особенности парогенератора Xiaomi

Отпариватель Xiaomi Mijia оборудован съемным резервуаром для воды. Его вместимость – 160 мл, этого хватает, чтобы погладить 6 рубашек.

Паровая головка изготовлена из алюминиевой литой панели с хорошей теплопроводностью. Головка выпускает пар температурой до 120° C, что помогает не только гладить одежду, но и стерилизовать с эффективностью 99,9%, убивая даже пылевых клещей.



Отпариватель Xiaomi Mijia

Портативный отпариватель Xiaomi Mijia использует технологию нагнетания для выпускания пара под давлением 20 кПа. Для прогревания одежды нужно всего 30 секунд, мощность устройства составляет 1200 Вт. Масса составляет 780 м.

Цена

Устройство предлагается по цене всего в 14 долларов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно